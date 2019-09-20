20.09.2019

2019-09-20 21:40:30

Заслуженный артист России умер на 81-м году жизни

Заслуженный артист Анатолий Бородин скончался в возрасте 80 лет. Об этом сообщает пресс-служба министерства культуры Краснодарского края. Причина смерти не раскрывается. О дате и месте прощания станет известно позднее.



Анатолий Бородин окончил Ростовский педагогический институт и Ростовское музыкальное училище. Он сыграл несколько десятков ролей в кино и театре. Артист принял участие в создании таких картин, как "Из жизни Федора Кузькина" и "Убийство на Ждановской", передает .