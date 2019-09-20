В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Венесуэлы остается тревожной, так как США развивают тему о возможном силовом вмешательстве.

В ходе брифинга официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что ситуация вокруг Венесуэлы остается тревожной, так как США развивают тему о возможном силовом вмешательстве, передает телеканал "Россия 24".По ее словам, причиной тому – политика Вашингтона, который безответственно раскручивает тему возможности силового вмешательства.Захарова напомнила о заявлении госдепартамента США от 17 сентября, в котором решение внутриполитических венесуэльских вопросов связывают с необходимостью применения так называемого пакта Рио (договор о взаимной помощи, в том числе о совместной обороне)."При этом американцы возлагают вину на срыв процесса в Осло на правительство Венесуэлы. Более лицемерного заявления придумать просто невозможно", — добавила официальный представитель МИД РФ.В начале недели в госдепе сообщили о намерении обсудить с союзниками "многосторонние экономические и политические варианты" действий против правительства Николаса Мадуро, которое, по мнению Вашингтона, создает угрозу для народа и региона.Между тем, Захарова уточнила, что в настоящее время находится в проработке встреча глав внешнеполитических ведомств РФ и США Сергея Лаврова и Майка Помпео "на полях" Генассамблеи ООН.