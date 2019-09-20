Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала комментарий про принятую Европейским парламентом резолюцию О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы. Она отметила, что обычно российское внешнеполитическое ведомство не дает оценок работе Европарламента, однако в данном случае вынуждено сделать исключение.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова дала комментарий про принятую Европейским парламентом резолюцию "О важности сохранения исторической памяти для будущего Европы". Она отметила, что обычно российское внешнеполитическое ведомство не дает оценок работе Европарламента, однако в данном случае вынуждено сделать исключение.Резолюция Европарламента, отметила Мария Захарова в официальном комментарии, представляет из себя попытку поставить знако равенства между нацистской Германией и Советским союзом. В документе пытаются представить ситуацию таким образом, словно между страной-агрессором и государством, которое ценой огромных жертв освободило Европу от фашизма, нет никакой разницы.В частности, ничего общего с историей не имеет утверждение европейских депутатов о причинах начала Второй мировой войны. Они утверждают, что величайшая геополитическая катастрофа XX века произошла из-за подписания Договора о ненападении между Германией и СССР 23 августа 1939 года. При этом о политике умиротворения агрессора и Мюнхенский сговор, когда западные страны фактически натравили Гитлера на Чехословакию, они не упоминают."Речь идет об очередном витке грубой фальсификации истории", – подчеркнула Мария Захарова.Также обращают на себя попытки выставить Польшу как одну из наиболее сильно пострадавших сторон. При этом польские власти сыграли заметную роль в расчленении Чехословакии и возлагали надежду на продолжение сотрудничества с нацистами. "Подобная избирательность исторической памяти поражает своим цинизмом", – рассказала официальный представитель МИД Украины.Она добавила, что из-за подобных действий в Европарламенте окончательно теряют связь с реальностью и не замечают реальную угрозу фундаментальным европейским принципам и правам человека. Речь идет о реабилитации нацистских преступников, проходящей в целом ряде европейских стран. Все это рискует подорвать веру людей в европейские ценности."Считаем недопустимым искажение прошлого", – уверена Мария Захарова. Она добавила, что история должна оставаться уделом ответственных и профессионалов своего дела, а преследующие свои цели политики должны быть отстранены от возможности переписать и пересмотреть те или иные события.