Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией Квартал 95 во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES. В нем, в частности, обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии, а также селфи с усами Лукашенко крупным планом.

Украинского президента Владимира Зеленского рассмешил шутливый чат, показанный студией "Квартал 95" во время закрытой части проходившего в Киеве форума YES.В нем, в частности, обыгрывались стереотипы о России и Белоруссии, а также селфи с усами Лукашенко крупным планом.Участниками чата в мессенджере были, среди прочего, лидеры США, Британии, Франции, России, Китая, КНДР, Украины, а также экс-президент Украины Петр Порошенко.Обыгрывается в чате, в частности, то, что Россия планирует "аннексировать" половину Британии, за что Франция, США и Германия грозят ей санкциями, Северная Корея "хвастается ракетами", Украина просит кредиты, а Порошенко предлагает американцам инвестировать в шоколадный бизнес, сообщает РИА Новости.Обыгрывается и белорусский лидер. На кадрах запечатлено, как Александр Лукашенко якобы сначала не может понять, что такое селфи, а затем несколько раз присылает неудачные кадры со своими усами крупным планом.Камера также выхватывает смеющегося при этом Зеленского.Ранее президент Украины, являющийся основателем "Квартала 95", заявил, что после избрания на пост главы государства из бизнеса вышел.