Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из-под стражи. Полузащитника сборной России по футболу все это время ждала семья.

Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из-под стражи. Полузащитника сборной России по футболу все это время ждала семья.Алана Мамаева опубликовала на своей странице в социальной сети "Инстаграм" новый снимок. На фото запечатлен ее муж, которого облепили дети – Алекс и Алиса.Павла ожидают переговоры с футбольным клубом "Краснодар". За время его пребывания в колонии истек контракт.Отметим, что футболист, хоть и не был женат, несколько лет жил с Юлией Евтух. В 2011 году у них родилась дочь Евгения. Пара распалась, несмотря на ребенка.Через два года спортсмен женился на модели Алане Хубецовой. У нее уже был сын Алекс, а в браке с Павлом родилась дочь Алиса.Напомним, что 17 сентября Павел Мамаев и его друг, игрок питерского "Зенита" Александр Кокорин, вышли из колонии общего режима в Белгородской области по УДО. Проведя несколько дней в Москве с супругой, Павел отправился домой к детям, сообщает .