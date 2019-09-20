Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из-под стражи. Полузащитника сборной России по футболу все это время ждала дома его семья.

Павел Мамаев и Александр Кокорин вышли из-под стражи. Полузащитника сборной России по футболу все это время ждала дома его семья.Супруга спортсмена, Алена Мамаева, опубликовала на своей странице в социальной сети Instagram новый снимок. На фото запечатлен ее муж, которого со всех сторон облепили их дети – сын Алекс и дочь Алиса.Павла впереди ожидают переговоры с футбольным клубом "Краснодар". За время его пребывания в колонии у него истек контракт.Отметим, до Алены футболист хоть и не был женат, но несколько лет жил с Юлией Евтух. В 2011 году у них родилась дочь Евгения. Но пара распалась, несмотря на ребенка.Через два года он женился на модели Алане Хубецовой. У Аланы уже был сын Алекс, а в браке с Павлом родилась дочь Алиса.Напомним, что 17 сентября Павел Мамаев и его друг, игрок питерского "Зенита" Александр Кокорин, вышли из колонии общего режима в Белгородской области по УДО. Проведя несколько дней в Москве вместе с супругой, Павел отправился домой к детям, сообщает .