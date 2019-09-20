Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмы

Теперь мужчине грозит до 10 лет тюрьмыВ августе этого года в полицию в Юрьев-Польском поступило сообщение о конфликте, происходящем в одной из квартир. Прибывшие на место происшествия правоохранители обнаружили женщину с ранениями шеи и головы, которую впоследствии доставили в больницу.Полицейские выяснили, что в момент событий вместе с женщиной находился её 67-летний приятель, ранее судимый за преступления против личности. Мужчину задержали, он во всем сознался, пояснив, что в ходе конфликта нанес женщине несколько ударов ножницами.В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело. Ему грозит до 10-ти лет тюрьмы, сообщает пресс-служба регионального УМВД.