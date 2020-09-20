Теперь их оштрафуют на сумму от 15 тысяч рублей.
Во Владимирской области 91 человек, вернувшийся из-за границы, не сдал тесты на коронавирус COVID–19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.
На них составили административные протоколы. Материалы дел направлены в районные суды.
Виновным грозит штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. В случае заражения других жителей региона штраф для нарушителей вырастет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.
Ранее сообщалось, что 31 человек заразился коронавирусом во Владимирской области по данным на 20 сентября.