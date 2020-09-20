Теперь их оштрафуют на сумму от 15 тысяч рублей.

Во Владимирской области 91 человек, вернувшийся из-за границы, не сдал тесты на коронавирус COVID–19. Об этом сообщает управление Роспотребнадзора по региону.На них составили административные протоколы. Материалы дел направлены в районные суды.Виновным грозит штраф в размере от 15 тысяч до 40 тысяч рублей. В случае заражения других жителей региона штраф для нарушителей вырастет от 150 тысяч до 300 тысяч рублей.Ранее сообщалось, что 31 человек заразился коронавирусом во Владимирской области по данным на 20 сентября.