В России не будет второй волны эпидемии коронавируса, считают в Минздраве. Последние новости о COVID-19 – в материале Дни.ру.
В России не будет второй волны эпидемии коронавируса, считают в Минздраве. Последние новости о COVID-19 – в материале "Дни.ру".
С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1,097 миллиона человек. Вылечились свыше 906 тысяч пациентов. За последние сутки зафиксировано 6 065 случаев.
В первые два месяца осени в России ожидается сезонный рост числа заразившихся коронавирусом, но второй волны не будет, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов. Рост числа заболеваемости он связал с повышением числа социальных контактов и началом нового учебного года.
Рост числа заразившихся в Москве связан в том числе с увеличением масштабов тестирования на коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ежедневно в столице делают 66 тысяч исследований на наличие COVID-19, уточнил он. "Это гигантская цифра", – отметил градоначальник.
Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 30,5 миллиона. Скончались более 952 тысяч заразившихся. В США – 7,7 миллиона инфицированных.
Коронавирус в Москве
Заболели – 276 493
Умерли – 5 057
Выздоровели – 236 947
Коронавирус в России
Заболели – 1 103 399
Умерли – 19 418
Выздоровели – 909 357
Коронавирус в мире
Заболели – 30 500 990
Умерли – 952 380
Выздоровели – 19 820 833
Статистика коронавируса в России и мире на 21 сентября 2020 года
Место
Заболели
Умерли
Выздоровели
Москва
276 493
5 057
236 947
Россия
1 103 399
19 418
909 357
США
6 700 534
182 670
2 920 059
Весь мир
30 500 990
952 380
19 820 833
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