В России не будет второй волны эпидемии коронавируса, считают в Минздраве. Последние новости о COVID-19 – в материале Дни.ру.

В России не будет второй волны эпидемии коронавируса, считают в Минздраве. Последние новости о COVID-19 – в материале "Дни.ру".С начала эпидемии коронавирусом в России заразились 1,097 миллиона человек. Вылечились свыше 906 тысяч пациентов. За последние сутки зафиксировано 6 065 случаев.В первые два месяца осени в России ожидается сезонный рост числа заразившихся коронавирусом, но второй волны не будет, заявил главный внештатный инфекционист Министерства здравоохранения Владимир Чуланов. Рост числа заболеваемости он связал с повышением числа социальных контактов и началом нового учебного года.Рост числа заразившихся в Москве связан в том числе с увеличением масштабов тестирования на коронавирус, заявил мэр Москвы Сергей Собянин. Ежедневно в столице делают 66 тысяч исследований на наличие COVID-19, уточнил он. "Это гигантская цифра", – отметил градоначальник.Число выявленных случаев коронавируса в мире достигло 30,5 миллиона. Скончались более 952 тысяч заразившихся. В США – 7,7 миллиона инфицированных.Коронавирус в МосквеЗаболели – 276 493Умерли – 5 057Выздоровели – 236 947Коронавирус в РоссииЗаболели – 1 103 399Умерли – 19 418Выздоровели – 909 357Коронавирус в миреЗаболели – 30 500 990Умерли – 952 380Выздоровели – 19 820 833Статистика коронавируса в России и мире на 21 сентября 2020 годаМестоЗаболелиУмерлиВыздоровелиМосква276 4935 057236 947Россия1 103 39919 418909 357США6 700 534182 6702 920 059Весь мир30 500 990952 38019 820 833Коронавирус сегодня | | || | | |