При этом выздоровел 21 человек.

Коронавирусом COVID-19 в Костромоской области заразились 34 человека за сутки по данным на 20 сентября. Об этом сообщает пресс-служба губернатора региона.Так, наибольшее число заразившихся выявлено в Костроме – 23 человека, коронавирус обнаружили у четырех жителей Шарьи и Шарьинского района. Три новых случая выявлено в Судиславле и Судиславском районе, по одному заболевшему - в Нерехте и Мантурово. Кроме того, коронавирус обнаружили и у двух граждан, находящихся в Костромской области по служебной необходимости.По всем случаям заболевания специалисты Роспотребнадзора проводят эпидемиологические расследования.С начала пандемии в Костромской области коронавирусом заболели 4316 человек. Всего врачи вылечили 3318 человек. За последние сутки поправился 21 человек.