На территории Владимирской области продолжают регистрироваться случаи мошенничеств.

Несмотря на принимаемые сотрудниками полиции меры, в том числе, проводимую с помощью средств массовой информации профилактическую работу, жители 33 региона продолжают попадаться на уловки мошенников. Только за последние три дня в УМВД России по городу Владимиру обратились 11 граждан, сообщивших о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Суммы, которые отдали злоумышленникам потерпевшие, варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Причиненный гражданам ущерб превысил один миллион рублей.Самым распространенным способом остается мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Так, 15 сентября в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 29-летнего жителя областного центра о том, что неизвестное лицо, представившись сотрудником банка, под предлогом отмены сомнительных операций, похитило со счета почти 400 000 рублей. С аналогичным заявлением в этот же день в полицию обратилась пенсионерка, которая после общения с лжесотрудником банка лишилась такой же суммы.17 сентября злоумышленники, обманным путем узнав у жителя Владимира номер и пароль от его личного кабинета на сайте, оформили кредит на имя потерпевшего и впоследствии перевели с его счета 200 000 рублей.Сотрудники полиции в непрерывном режиме проводят мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых в подобных преступлениях.Накануне оперативники УМВД России по городу Владимиру при содействии коллег из Чувашской республики задержали и доставили во Владимир 30-летнего уроженца Екатеринбурга, подозреваемого в совершении мошенничества в отношении местного жителя.Потерпевший обратился в полицию в ноябре прошлого года, после того, как на одном из интернет-сайтов заказал багажник для автомобиля, оплатил покупку путем онлайн перевода на указанный продавцом счет, но так её и не получил, а продавец перестал выходить на связь. Сумма причиненного ущерба составила 8000 рублей. В результате оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили, что злоумышленник создал сайт интернет-магазина по продаже автозапчастей, указав его место расположения в городе Владимире. При этом сам он находился в другом регионе и реального намерения поставлять товар не имел.По данному факту следователями городского УМВД возбуждено и расследуется уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 159 УК РФ (мошенничество). Полицейские продолжают проводить мероприятия, направленные на установление возможных дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигуранта.Сотрудники полиции в очередной раз обращаются к гражданам: чтобы не стать жертвами злоумышленников следует придерживаться нескольких простых правил.- Не торопитесь сообщать реквизиты банковской карты, даже если собеседник по телефону представляется сотрудником банка. Помните: ни одна организация, включая банк, не имеет право требовать ПИН-код и CVC-код.- Для того, чтобы проверить поступившую информацию о блокировании карты или несанкционированном списании денежных средств, необходимо позвонить в клиентскую службу поддержки банка по номеру, указанному на карте.- Ни при каких обстоятельствах не переводите деньги на неизвестные счета или номера телефонов.- Не используйте карты с основным своим финансовым капиталом для оплаты в сети Интернет.- Совершайте покупки только на проверенных сайтах и у проверенных продавцов. Прежде, чем что-либо приобрести на неизвестном вам сайте, проверьте информацию о нем: поищите реальные отзывы о работе, почитайте форумы, уточните сведения у друзей или родственников и только после этого принимайте решение о покупке.