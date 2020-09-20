Один человек скончался, другого медики успели спасти.

В Ковровский городской суд поступило для рассмотрения уголовное дело в отношении мужчины, обвиняемого в совершении преступлений.По версии предварительного следствия, 26 марта этого года двое друзей, будучи в состоянии алкогольного опьянения, вступили в преступный сговор. Через окно незаконно проникли в жилище к знакомому, где обнаружили и похитили принадлежащее последнему имущество, причинив материальный ущерба на общую сумму 6100 руб.На следующий день обвиняемый продолжил застолье, но уже в одиночку. Под предлогом займа денежных средств на покупку спиртного, он пришел к соседям, где умышленно нанес лезвием приисканного ранее им ножа, не менее трех ударов в шею, а другому не менее четырех ударов в жизненно-важные части тела – живот, шею, а также по рукам. Один человек скончался, другого медики успели спасти. После преступления мужчина успел украсть несколько вещей.(Фото:Pixabay)