На благоустройство «Сквера родителей» в рамках нацпроекта было направлено около 4 млн рублей.

Подарком ковровчанам ко Дню города стало обновление любимого места отдыха в рамках федерального проекта «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жильё и городская среда»На благоустройство «Сквера родителей» в рамках нацпроекта было направлено около 4 млн рублей. Скульптурная композиция приобретена на средства, предоставленные городу из областного бюджета по результатам работы по благоустройству города в 2019 году. Ковров тогда занял 1 место и получил грант в размере 6 млн рублей, стоимость скульптурной композиции составила 2,8 млн рублей.(Фото: пресс-служба администрации Владимирской области)