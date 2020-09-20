Накануне в Белоруссии прошел очередной женский марш. В акции протеста против действующей власти участвовали только представительницы прекрасного пола, мирно шагавшие по улицам. Но это не остановило защитников режима.
Накануне в Белоруссии прошел очередной женский марш. В акции протеста против действующей власти участвовали только представительницы прекрасного пола, мирно шагавшие по улицам. Но это не остановило защитников режима.
На мирные демонстрации силовики ответили новыми задержаниями. Некоторые СМИ писали, что в наручники заключили даже 73-летнюю пенсионерку. Лидер белорусской оппозиции и бывший кандидат в президенты Светлана Тихановская призвала освободить всех задержанных активистов. В противном случае её сторонники обнародуют личные данные силовиков, которые исполняют бесчеловечные приказы президента страны Александра Лукашенко.
Происходившее на митингах Тихановская назвала "произволом". Она также отметила, что задержание демонстрантов проводится в грубой форме. При этом протестующих зачастую "скручивают" люди в форме, на которой даже нету опознавательных знаков.
"Вам ещё придётся посмотреть в глаза своему народу, который вы должны защищать", – подчеркнула Светлана Тихановская в обращении, опубликованном в ее телеграм-канале "Пул Первой".
В МВД Белоруссии заявили, что располагают всеми необходимыми средствами для установления виновных в утечке персональных данных правоохранителей в Сеть.
Ранее оппозиционные белорусские СМИ опубликовали перечень личных данных более тысячи силовиков. В списке были указаны даты рождения, должность и место работы правоохранителей. В частности, там имелась информация об офицерах специального подразделения МВД Белоруссии "Алмаз".