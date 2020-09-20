После ухода рабочего заявительница обнаружила, что из помещения пропали денежные средства...

Сотрудники Отдела уголовного розыска ОМВД России по Басманному району задержали мужчину, подозреваемого в хищении денежных средств из квартиры гражданки.В полицию обратилась 25-летняя девушка, проживающая в центре столицы. Она сообщила, что вызвала сантехника для осуществления ремонта в ванной комнате, а после его ухода обнаружила, что из помещения пропали денежные средства, которые она спрятала в носке и прикрепила магнитом к трубе под ванной.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска на Семеновской набережной задержали подозреваемого – 48-летнего приезжего мужчину. Установлено, что, проводя ремонт в ванной комнате, он обнаружил тайник с деньгами и похитил их. При задержании у злоумышленника изъяты похищенные денежные средства.Следствием ОМВД России по Басманному району возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 158 УК РФ «Кража». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-15-61