Самым распространенным способом остается мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

За последние три дня в УМВД России по городу Владимиру обратились 11 граждан, сообщивших о совершенных в отношении них мошеннических действиях. Суммы, которые отдали злоумышленникам потерпевшие, варьируются от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей. Причиненный гражданам ущерб превысил один миллион рублей.Самым распространенным способом остается мошенничество с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.Так, 15 сентября в дежурную часть отдела полиции № 3 УМВД России по городу Владимиру поступило сообщение от 29-летнего жителя областного центра о том, что неизвестное лицо, представившись сотрудником банка, под предлогом отмены сомнительных операций, похитило со счета почти 400 000 рублей. С аналогичным заявлением в этот же день в полицию обратилась пенсионерка, которая после общения с лжесотрудником банка лишилась такой же суммы.17 сентября злоумышленники, обманным путем узнав у жителя Владимира номер и пароль от его личного кабинета на сайте, оформили кредит на имя потерпевшего и впоследствии перевели с его счета 200 000 рублей.Сотрудники полиции в непрерывном режиме проводят мероприятия, направленные на установление личностей подозреваемых в подобных преступлениях.(Фото: Pixabay)