Цены на гречку впервые за десять лет превысили сто рублей за килограмм.

Цены на гречку впервые за десять лет превысили сто рублей за килограмм.По данным экспертов, этим летом любимая многими россиянами крупа стоила больше, чем в 2011 году. Ее цена составила в среднем 102,5 рубля. В последний раз выше ста рублей гречка стоила только десять лет назад.В минувшем году на цену крупы повлиялажиотаж в начале пандемии ковида. Летом прошлого года гречка стала одним из наиболееподорожавших продуктов.Отметим, что гречка входит в утвержденный правительствомперечень из 24 социально значимых продуктов. Поэтому государство внимательно следит за ценами на эту крупу. Если за два месяца продукт из списка подорожает на 10%, то на него на 90дней могут установить предельные цены.Напомним, в конце лета 2010 года поставщики гречки началиподнимать цены на крупу из-за аномальной засухи, поскольку ожидался низкийурожай. В результате цены выросли на 30–35%.По поводу нынешней ситуации в Минпромторге заявили, что розничные цены основываются на отпускных ценах поставщиков. А зависят они от разных факторов. Это количество запасов, ожидаемый урожай и т.д.Некоторые эксперты предполагают, что рост цен на гречку может связан с дефицитом этого продукта. По другой версии, закрытие экспорта породило у производителей сложности со сбытом гречки. Ранее депутаты от "Единой России" в Госдуме для стабилизации стоимости основных продукты питания.