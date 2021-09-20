Стали известны новые детали стрельбы в Пермском университете.

Стали известны новые детали стрельбы в Пермском университете.По данным телеграм-канала Mash, число погибших возросло до восьми человек. Как минимум десять раненых госпитализированы из Пермского университета. Из них трое в тяжелом состоянии. Всего пострадали 19 человек.По непроверенной информации, 18-летнийстрелок умер по дороге в больницу, когда его везли на ИВЛ. Также появилась аудиозапись одного из студентов вуза. В чате университета парень призывает товарищей не выходить из аудиторий, поскольку на улице стреляют.Напомним, один из студентов Пермского университета пришел утром 20 сентября в вуз с оружием. Злоумышленник начал стрелять в студентов и работников учебного заведения.По факту случившегося возбуждено уголовное дело об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.Ранее , что тот умел хорошо стрелять. По его словам, однажды в тире от имени школы парень попал почти все десять попыток. Также одноклассник описал стрелка как тихого человека, который проявлял интерес к оружию.