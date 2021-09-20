20.09.2021

2021-09-20 17:05:05

Что происходило на избирательных участках региона после их закрытия?

Что же происходило на избирательных участках региона уже после их закрытия? За процедурой подсчета голосов наблюдала Екатерина Таманова.



Пятнадцать минут до закрытия участка номер 399 в первой школе города Владимира. Последний избиратель - Лилия Коваль. Выполнить гражданский долг решила в последний момент, замучила совесть, признается женщина.



Лилия Коваль, избиратель:



- Честно откровенно говорю. Потому что не успевала, потом посмотрела на часы, что уже без двадцати, и оделась, быстрей побежала. Участвовать в выборах нужно для того, чтобы потом не задавать себе вопросов, почему так? То есть когда ты отдаешь свой голос и понимаешь, что ты это делаешь ответственно. Наверное, потом и вопросов к самому себе меньше.



Ровно в 20.00 участок закрывается, далее - процедура подсчета голосов. Все по протоколу. Сначала считают неиспользованные бюллетени.



Далее их погашают - обрезают левый нижний угол. Затем члены избирательной комиссии подсчитывают сумму таких обрезанных бюллетеней и прибавляют к ней число проголосовавших. Если не сходится, считают заново. И только после этого достают бюллетени.



Лилия Коваль, избиратель:



- Бюллетени нужно будет разложить, потому что они объемные. Соответственно разложить по кучкам, сосчитать отдельно сначала по одномандатному округу, а потом по федеральному округу.



Первой вскрывают переносную урну. Бюллетени считают по дням - сначала тех, кто проголосовал в пятницу.



Татьяна Ростовцева, председатель участковой избирательной комиссии №399:



- На нашем участке я считаю, что выборы прошли очень хорошо. Явка составила 50%, это больше чем за прошлые года. Я считаю, что прошли выборы спокойно без эксцессов.



Все процедуры записываются на камеру. За процессом следят и наблюдатели.



Олеся Вакуленко, студентка ВлГУ, наблюдатель:



- Я помню этот момент, как я опускала свой первый бюллетень, от мамы. И мне захотелось изнутри увидеть этот процесс, поэтому при первой возможности я записалась в наблюдатели.



Подсчетом занимается вся комиссия, но процедура все равно затягивается до глубокой ночи. Далее формируется протокол, который отправляется в территориальный избирком. С помощью QR-кода заносятся данные в автоматизированную систему "Выборы". Сами бюллетени опечатываются и сдаются на хранение. К утру все протоколы территориальных избиркомов были обработаны.



Екатерина Таманова. Семен Карпов. "Вести Владимир".



