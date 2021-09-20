2021-09-20 17:05:05
2021-09-20 17:05:05
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/ Тема: Что происходило на избирательных участках региона после их закрытия?
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(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Что же происходило на избирательных участках региона уже после их закрытия? За процедурой подсчета голосов наблюдала Екатерина Таманова.
Пятнадцать минут до закрытия участка номер 399 в первой школе города Владимира. Последний избиратель - Лилия Коваль. Выполнить гражданский долг решила в последний момент, замучила совесть, признается женщина.
Лилия Коваль, избиратель:
- Честно откровенно говорю. Потому что не успевала, потом посмотрела на часы, что уже без двадцати, и оделась, быстрей побежала. Участвовать в выборах нужно для того, чтобы потом не задавать себе вопросов, почему так? То есть когда ты отдаешь свой голос и понимаешь, что ты это делаешь ответственно. Наверное, потом и вопросов к самому себе меньше.
Ровно в 20.00 участок закрывается, далее - процедура подсчета голосов. Все по протоколу. Сначала считают неиспользованные бюллетени.
Далее их погашают - обрезают левый нижний угол. Затем члены избирательной комиссии подсчитывают сумму таких обрезанных бюллетеней и прибавляют к ней число проголосовавших. Если не сходится, считают заново. И только после этого достают бюллетени.
Лилия Коваль, избиратель:
- Бюллетени нужно будет разложить, потому что они объемные. Соответственно разложить по кучкам, сосчитать отдельно сначала по одномандатному округу, а потом по федеральному округу.
Первой вскрывают переносную урну. Бюллетени считают по дням - сначала тех, кто проголосовал в пятницу.
Татьяна Ростовцева, председатель участковой избирательной комиссии №399:
- На нашем участке я считаю, что выборы прошли очень хорошо. Явка составила 50%, это больше чем за прошлые года. Я считаю, что прошли выборы спокойно без эксцессов.
Все процедуры записываются на камеру. За процессом следят и наблюдатели.
Олеся Вакуленко, студентка ВлГУ, наблюдатель:
- Я помню этот момент, как я опускала свой первый бюллетень, от мамы. И мне захотелось изнутри увидеть этот процесс, поэтому при первой возможности я записалась в наблюдатели.
Подсчетом занимается вся комиссия, но процедура все равно затягивается до глубокой ночи. Далее формируется протокол, который отправляется в территориальный избирком. С помощью QR-кода заносятся данные в автоматизированную систему "Выборы". Сами бюллетени опечатываются и сдаются на хранение. К утру все протоколы территориальных избиркомов были обработаны.
Екатерина Таманова. Семен Карпов. "Вести Владимир".