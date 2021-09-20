Сегодня в России празднуется день Захария и Елизаветы. Что нельзя делать сегодня.

Сегодня в России празднуется день Захария и Елизаветы. Что нельзя делать сегодня.Сегодня важный день для церкви в России. 18 сентября отмечается память священника Захария и Елисаветы – его жены. Захарий и Елизавета – родители Ионна Крестителя.Много лет у пары не было детей. Но после того, как пророку явился архангел Гавриил и сказал, что скоро у мужа и жены получится завести ребенка, семью, действительно ждало пополнение.В этот день существует ряд запретов. Например, 18 сентября нельзя надевать грязную или порванную одежду. Считается, что такая неряшливость может притянуть к человеку неудачу.Чтобы удержать удачу, лучше не брать в руки предметы, которые могут рассыпаться. Говорят, что это является символом утекающего из пальцев благополучия.Также сегодня не стоит использовать мат. Ведь нельзя сквернословить Захария и Елизавету.Помимо запретов, существуют традиции и приметы, в которые многие верят. Так, по рябине можно определить, какими будут осень и зима. Если листья стали желтыми, то самое холодное время года придет слишком рано.