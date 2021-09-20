Это выявила Владимирская транспортная прокуратура. Установленный факт относится к декабрю 2019 года. Орган дознания таможни на основании материалов проверки Владимирской транспортной

Это выявила Владимирская транспортная прокуратура. Установленный факт относится к декабрю 2019 года. Орган дознания таможни на основании материалов проверки Владимирской транспортной прокуратуры в отношении директора коммерческой организации возбудил уголовное дело по п. «г» ч. 2 ст. 194 УК РФ (уклонение от уплаты таможенных платежей, взымаемых с организаций, совершенное в особо крупном размере). Результаты дознания по