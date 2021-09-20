Всего АПК получит 1,5 млрд субсидий и 400 млн рублей поддержки в виде льготных кредитов и лизинга.

Объём поддержки сельхозпроизводителей Владимирской области в 2021 году составит почти два миллиарда рублей. Порядка 60 млн перечислят хлебозаводы и мукомольные предприятия для стабилизации цен на хлеб.«Им уже направлено 40 млн рублей. За оперативное доведение средств Минсельхоз добавил ещё 19 млн», - рассказал на Совете рынка директор департамента сельского хозяйства Константин Демидов.Всего АПК получит 1,5 млрд субсидий и 400 млн рублей поддержки в виде льготных кредитов и лизинга.Напомним, что из-за потери 20% урожая регион выделил отрасли 300 млн рублей на компенсацию затрат.