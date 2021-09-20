В ходе тушения из дома были эвакуированы 25 человек, среди которых были 2 ребёнка.

Два человека погибли на пожаре в многоквартирном доме в Муроме из-за неосторожного курения. Об этом сообщает пресс-служба МЧС Владимирской области.Вечером 19 сентября в 22.51 на пульт пожарной охраны поступило сообщение о возгорании в квартире на 8-ом этаже дома №100 на улице Октябрьской.Приехавшие на место ЧП спасатели сформировали звено газодымозащитной службы для спасения людей и тушения пламени. Из квартиры была вынесена женщина 1949 года рождения и передана медикам. К сожалению, в карете «скорой» она скончалась.Пожарные потушили огонь на площади 45 квадратных метров. На пепелище было обнаружено тело погибшего мужчины 1971 года рождения.На месте трагедии работает испытательная пожарная лаборатория. Одна из возможных причин пожара – неосторожное обращение с огнём при курении. Будут рассматриваться и иные версии. Пожар обнаружили соседи. В ходе тушения из дома были эвакуированы 25 человек, среди которых были 2 ребёнка.К месту происшествия выезжали 6 единиц техники и 22 сотрудника МЧС.