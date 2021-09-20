В районе одиннадцати вечера 19 сентября пожарные выехали к девятиэтажному дому – горела квартира на площади 45 квадратных метров. Для спасения людей сотрудники МЧС сформировали звено

В районе одиннадцати вечера 19 сентября пожарные выехали к девятиэтажному дому – горела квартира на площади 45 квадратных метров. Для спасения людей сотрудники МЧС сформировали звено газодымозащитной службы и проникли в горящее помещение. Там находилась 72-летняя женщина. Ее вынесли и передали медикам. Но пострадавшая скончалась в машине скорой помощи. На месте пожара обнаружили еще одного