В районе одиннадцати вечера 19 сентября пожарные выехали к девятиэтажному дому – горела квартира на площади 45 квадратных метров. Для спасения людей сотрудники МЧС сформировали звено
<a href="https://33live.ru/novosti/20-09-2021-dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-muromskoj-devyatietazhke.html" target="_blank">Два человека погибли на пожаре в муромской девятиэтажке</a> - В районе одиннадцати вечера 19 сентября пожарные выехали к девятиэтажному дому – горела квартира на площади 45 квадратных метров. Для спасения людей сотрудники МЧС сформировали звено
[url=https://33live.ru/novosti/20-09-2021-dva-cheloveka-pogibli-na-pozhare-v-muromskoj-devyatietazhke.html]Два человека погибли на пожаре в муромской девятиэтажке[/url] - В районе одиннадцати вечера 19 сентября пожарные выехали к девятиэтажному дому – горела квартира на площади 45 квадратных метров. Для спасения людей сотрудники МЧС сформировали звено