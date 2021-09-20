C 13 сентября на сайте www.narodnayamarka.ru, а также на сайтах партнерских изданий и в социальных медиа будет опубликована анкета, заполнив которую, россияне смогут определить ТОП лучших товаров и услуг в различных категориях. Победителями конкурса будут признаны те марки, которые наберут наибольшее количество голосов.

C 13 сентября на сайте , а также на сайтах партнерских изданий и в социальных медиа будет опубликована анкета, заполнив которую, россияне смогут определить ТОП лучших товаров и услуг в различных категориях. Победителями конкурса будут признаны те марки, которые наберут наибольшее количество голосов.Каждый год лучшие производители товаров и услуг страны собираются на знаковом и одном из самых ожидаемых событий года в Государственном Кремлевском Дворце. 11 декабря состоится церемония награждения победителей национальной премии МАРКА №1 В РОССИИ 2021, вот уже в 23-й раз ТОП лучших производителей товаров и услуг страны выйдут на сцену Кремля, чтобы получить заветный LIKE.Поставь LIKE любимой марке! Выиграй приглашение на Новогодний СУПЕР концерт в Кремль!!! Звездные гости, новогодние подарки!!!Ежегодная премия доверия потребителей «Марка №1 в России» существует с 1998 года и представляет собой одну из самых значимых на отечественном рынке систем оценки известности брендов и уровня доверия к ним покупателей.Организатором премии является новостной портал .