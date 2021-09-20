Мероприятие состоится 22 сентября.

Первый вице-губернатор Александр Ремига анонсировал в соцсетях благотворительный концерт Григория Лепса для владимирских врачей. Мероприятие состоится 22 сентября в Доброграде.«Приеду к вам в гости. Будем петь и танцевать. Даже если погода подведёт, то музыка согреет ваши сердца. Будем петь для медиков, у которых много тяжёлой работы», - поделился Григорий Лепс в своём аккаунте в Instagram.