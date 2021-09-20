По партийным спискам «ЕР» набрала 37,64% голосов.

Во Владимирской области победу на выборах депутатов Госдумы празднуют единороссы. По партийным спискам «ЕР» набрала 37,64% голосов. По одномандатным округам с двукратным перевесом гонку выиграли Игорь Игошин и Григорий Аникеев. Об этом сообщили в региональном Избиркоме.После подсчёта 100% бюллетеней результат КПРФ составил 25,95%, ЛДПР - 9,42%. За «Справедливую Россию- За правду» голоса отдали 7,78% человек. Немного отстала от них партия «Новые люди» - 7,31%.По 79 одномандатному округу Игорь Игошин получил 47,86%, Лариса Емельянова - 24,23%. Предварительный результат Григория Аникеева по 80-му округу - 48,77%. Ближайший преследователь - Антон Сидорко. За него проголосовали 22,11%.Итоговая явка - 37,89%.