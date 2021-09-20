Во Владимире прекратили рассмотрение о признании банкротом компании «ОФ-ЛИ», которая задолжала мэрии 1,5 млн рублей. У фирмы нет активов и средств, чтобы погасить просрочку за использование ..

Во Владимире прекратили рассмотрение о признании банкротом компании «ОФ-ЛИ», которая задолжала мэрии 1,5 млн рублей. У фирмы нет активов и средств, чтобы погасить просрочку за использование муниципального имущества.Организация взяла в аренду здание бывшей богадельни на Студёной горе. Предприниматели сдавали недвижимость «Сбербанку» в субаренду и брали в пять раз больше, чем платили горадминистрации. Спустя несколько лет офис банка закрылся. Аренду продлевать не стали. Имущество вернулось в казну.В мае 2019 года чиновники отсудили у «Оф-ЛИ» 1,2 млн рублей и 238 тысяч пени за просроченную аренду исторического здания. Однако решение, видимо, исполнено не было. Власти попытались добиться банкротства должника, но оказалось, что взять с фирмы нечего.Итак, 17 сентября представитель управления муниципальным имуществом Владимира ходатайствовал в суде о прекращении производства в отношении «ОФ-ЛИ» банкротом. Причина – отсутствие денег на оплату конкурсных процедур. Платить управляющему нечем. К слову, в этом случае материальное бремя по взысканию могло лечь на горбюджет. Однако в городском «кармане» денег на это не предусмотрено. В итоге судья удовлетворила прошение истца. «Баланец подвели, фитанец выдали, а денежки-то — тю-тю, плакали-с!»