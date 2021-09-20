Дорога обеспечивает подъезд к социально-значимым объектам.

Владимирская область получила из резервного фонда Правительства дополнительные 100 млн на ремонт дорог. Средства будут направлены на приведение в порядок участка проезжей части «Владимир-Иваново» – Гнездилово – Туртино – Старый Двор в Суздальском районе.«Трасса обеспечивает подъезд к социально-значимым объектам. В селе Туртино находится церковь Иоанна Богослова, школа, дом культуры, медпункт и остановки общественного транспорта, в Гнездилове – церкви Никольская и Фёдора и Иоанна, в посёлке Старый двор – школа, Стародворская библиотека и Новоалександровский культурно-досуговый центр, в Черниже – дворянская усадьба Кречетниковой-Рагозина XVIII века и церковь Николая Чудотворца», - рассказали в пресс-службе администрации региона.Как отметил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Ринат Шаниязов, автомагистраль приведут в нормативное состояние в преддверии 1000-летия Суздаля.На участке протяжённостью 8,5 километров уложат 6028 тонн асфальтобетона на площади более 57 тысяч квадратных метров. Сдать объект в эксплуатацию намерены до 22 октября.