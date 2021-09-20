Неизвестный преступник открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По предварительным данным, есть пострадавшие. Преподаватели и студенты учебного ..

Неизвестный преступник открыл стрельбу в одном из корпусов Пермского государственного университета. По предварительным данным, есть пострадавшие.Преподаватели и студенты учебного заведения закрылись в аудиториях, некоторые из них попытались самостоятельно покинуть здание, в том числе – через окно. СМИ сообщили, что нападавший, предположительно, использовал травматическое оружие, сообщает телеканал "".