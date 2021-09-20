На эти цели выделят 335 млн рублей.

Новый корпус детской поликлиники №1 в Муроме построят за 335 млн рублей. Подрядчиком ЗАО «МНК-Групп».Возведение будет продолжаться до 2023 года в четыре этапа:- 13 сентября 2021 - 25 января 2022 года. Стоимость – 27,1 млн рублей;- 27 декабря 2021 - 25 сентября 2022. 93,4 млн рублей;- 27 июня 2022 - 25 января 2023. 98,1 млн рублей;- 27 декабря 2022 - 28 марта 2023 года. 116,1 млн рублей.Сейчас в аварийном здании 1929 года «рождения» трудятся 14 педиатров. Они лечат детей из Мурома и района. Из-за нехватки помещений приём ведётся в четыре смены. Проект строительства нового здания был разработан в 2020, в 2021 – получено положительное заключение госэкспертизы.