Сотрудники полиции установили причастность задержанного к нескольким эпизодам краж денежных средств, а также ювелирных украшений из сейфов магазинов и организаций. Ущерб составил более 1 млн рублей...

«Сотрудники Отдела уголовного розыска УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве совместно с коллегами из ОУР ОМВД России по Пресненскому району задержали мужчину, подозреваемого в факте разбоя и серии краж из магазинов и организаций», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Предварительно установлено, что злоумышленник, взломав замок, проник в один из обувных магазинов на Тверской улице, где похитил денежные средства из кассы и портативный компьютер. Его заметили сотрудники организации, но он, угрожая им стамеской, скрылся вместе с похищенным.В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники уголовного розыска в одном из хостелов на 1-й Прядильной улице задержали подозреваемого – 28-летнего приезжего мужчину.Сотрудники полиции установили причастность задержанного к нескольким эпизодам краж денежных средств, а также ювелирных украшений из сейфов магазинов и организаций.Общий материальный ущерб составил более 1 миллиона рублей. Похищенными денежными средствами и имуществом злоумышленник распорядился по своему усмотрению.По данным фактам следователями территориальных следственных отделов УВД по ЦАО возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных частью 2 статьи 162 УК РФ «Разбой», частью 2 и 4 статьи 158 УК РФ «Кража». В отношении фигуранта избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.Пресс-служба УВД по ЦАО(495) 600-11-60