В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.
В настоящее время журналисты ..
В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.
В настоящее время журналисты называют имена четырех погибших:
– Ярослав Арамиев, 20 лет
– Александра Мохова, 20 лет
– Анна Айельгина, 25 лет
– Маргарита Энгаус, 66 лет
Личности остальных жертв устанавливаются, передает телеканал "".
Сам нападавший – 18-летний Тимур Б. – оказал сопротивление при задержании и получил ранение. По неподтвержденным данным СМИ, он скончался в реанимации.