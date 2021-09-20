В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника. В настоящее время журналисты ..

В результате стрельбы в Пермском государственном университете погибли восемь человек, пострадали более десяти. СМИ обнародовали список жертв преступника.В настоящее время журналисты называют имена четырех погибших:– Ярослав Арамиев, 20 лет– Александра Мохова, 20 лет– Анна Айельгина, 25 лет– Маргарита Энгаус, 66 летЛичности остальных жертв устанавливаются, передает телеканал "".Сам нападавший – 18-летний Тимур Б. – оказал сопротивление при задержании и получил ранение. По неподтвержденным данным СМИ, он скончался в реанимации.