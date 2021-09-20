На Украине растут антиправительственные настроения. Политологи готовятся к новому Майдану.

На Украине растут антиправительственные настроения. Политологи готовятся к новому Майдану.Рейтинг украинского президента Владимира Зеленского снижается. Ситуация в стране обострится зимой или в начале весны, когда услуги ЖКХ в Незалежной в очередной раз подорожают, а газовые хранилища опустеют.Директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник уверен, что в феврале-марте настроения граждан Украины достигнут своего пика. По словам эксперта, для нового Майдана хватит и 50 тысяч человек, которые придут к администрации президента.При этом Бортник уверен, что охранять Зеленского никто не возьмется, поскольку против него настроено все больше людей. Лояльность граждан по отношению к действующей власти близится к нулю, пишет .Более того, отметил политолог, у Владимира Зеленског нет идеологического электората, который вышел бы на улицу в противовес праворадикальным массам населения.Напомним, ситуация на Украине обострилась в очередной раз на прошлой неделе, когда завершилось строительство газопровода "Северный поток – 2". Он берет свое начало в Усть-Луге Ленинградской области (Россия) и заканчивается в Грайфсвальде (Германия). Его протяженность составляет 1234 километра (2468 километров по двум ниткам). Политики Незалежной наперебой твердили об опасности этого проекта для их страны.