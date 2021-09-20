От госпитализации пострадавший отказался.

В ночь с 19 на 20 сентября в 4.57 в деревне Панфилово Муромского района на улице Набережной сгорел дом. Хозяин жилища получил ожоги первой и второй степени.По прибытии пожарных наблюдалось горение частного деревянного двухэтажного жилого дома, террасы и навеса на общей площади 178 квадратных метров.Как уточнили в пресс-службе МЧС, на момент происшествия мужчина спал, проснулся от запаха дыма, успел выйти из помещения и позвонил от соседей в пожарную охрану. Покидая дом, он получил ожоги конечностей 1 и 2 степени, но от госпитализации отказался.На месте происшествия работают дознаватели ведомства. На место будет направлена испытательная пожарная лаборатория для сбора материалов. На текущий момент предварительная версия произошедшего – короткое замыкание в электросети.На тушение выезжали 6 единиц техники и 20 сотрудников МЧС.