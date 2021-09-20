Пандемия коронавируса в России и мире не собирается останавливаться, но сил на новую волну у инфекции уже не хватает.

Пандемия коронавируса в России и мире не собирается останавливаться, но сил на новую волну у инфекции уже не хватает.За минувшее воскресенье в России было выявлено 19 744 новых случая заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. Соответствующими данными поделились представители российского оперативного штаба по коронавирусу.Специалисты сообщили, что суточное количество выздоровевших составило 11 992 человека, а умерших – 778. Таким образом, общее число зараженных с начала пандемии составило 7 294 672 человека, вылеченных – 6 510 674 человека, скончавшихся – 198 996.Материал дополняется.