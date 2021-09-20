Многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат.

Многие категории граждан ждет повышение существующих и появление новых социальных выплат.С 1 октября 2021 года в России повысят размер пособий для льготников, пенсионеров и ряда других категорий граждан, нуждающихся в государственной поддержке. Помимо этого появятся и новые социальные выплаты.На днях президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате блокадникам Ленинграда в размере 50 тысяч рублей. Она приурочена к 80-летию открытия Дороги жизни через Ладожское озеро: это был единственный канал поставки продовольствия в осажденный фашистами город. Согласно документу, выплата полагается всем награжденным медалью "За оборону Ленинграда" или знаком "Жителю блокадного Ленинграда", сообщает .Юрист Оксана Красовская отметила, что индексация существующих пособий и введение новых единовременных выплат произойдут в Белгородской области. К примеру, ветеранам труда и пострадавшим от политического преследования единовременно выплатят по 1082 рубля, а труженикам тыла – по 1244 рубля. Такую же сумму получат реабилитированные граждане. Помимо этого вырастут пособия на детей.Кроме того, с 1 октября российским военным повысят пенсии и оклады. Пенсии проиндексируют на 3,7%, а оклады будут увеличены в зависимости от должности и воинского звания.