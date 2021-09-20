Президент России выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших при стрельбе в Пермском университете.

Президент России выразил свои соболезнования родным и близким жертв и пострадавших при стрельбе в Пермском университете.Слова Владимира Путина передал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. По словам официального представителя Кремля, глава государства поручил направить глав Минздрава МихаилаМурашко и Минобрнауки Валерия Фалькова в Пермь для организации помощи семьямпогибших и пострадавшим.По последним данным, жертвами трагедии стали восемь человек. По информации телеграм-канала Mash, число раненых возросло до 26 человек. Сегодня из-за случившегося в Пермском крае отменили занятия во всех вузах, школах, техникумах и колледжах.Стрельба вПермском государственном университете (ПГНИУ) произошла утром 20 сентября. Нападавшим стал студент. Злоумышленник проник в здание вуза примерно в 11часов утра по местному времени с травматическим оружием и открыл стрельбу на улице.СКР сообщал озадержании и ранении стрелка. По некоторым данным, преступник скончался по дороге в больницу. По факту случившегося об убийстве. Расследованием дела займется центральный аппарат Следственного комитета России.