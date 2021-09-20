От работы депутатского корпуса зависит стабильность и процветание России, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.

От работы депутатского корпуса зависит стабильность и процветание России, заявил президент Владимир Путин на встрече с председателем Центральной избирательной комиссии Эллой Памфиловой.Глава государства поблагодарил россиян за доверие и активную гражданскую позицию, которую они проявили во время выборов. "Действительно, 51% явки, выше 51% – это намного больше, чем 47% с небольшим на прошлых выборах", – сказал Путин.По мнению президента, высокая явка говорит о том, что граждане ответственно подходят к формированию высшего представительного органа власти. От работы Госдумы зависит стабильность и движение страны вперед, подчеркнул глава государства.Путин выразил надежду, что депутаты нового созыва от разных партий сделают все, чтобы оправдать доверие избирателей.Выборы в Государственную Думу прошли с 17 по 19 сентября. Вместе с традиционным форматом в семи регионах состоялось дистанционное электронное голосование.В восьмую Думу проходят пять партий, сообщила Элла Памфилова. Это "Единая Россия", КПРФ, ЛДПР, "Справедливая Россия – За правду" и "Новые люди"."Единая Россия" с 49,85% голосов получает более 300 мест в новой Думе и сохраняет конституционное большинство. Партия победила в 198 из 225 одномандатных округов.Итоговая явка составила 51,68%. Это больше, чем на прошлых думских выборах в 2016 году: тогда проголосовали 47,88% избирателей.Окончательные итоги выборов Центризбирком планирует подвести в пятницу.