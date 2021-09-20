15 сентября ректор Президентской академии Владимир Мау был повторно избран председателем Общественного совета при Федеральной налоговой службе РФ. Общественный совет при ФНС работает с 2009 ..

15 сентября ректор Президентской академии Владимир Мау был повторно избран председателем Общественного совета при Федеральной налоговой службе РФ. Общественный совет при ФНС работает с 2009 года: это постоянно действующий консультативно-совещательный орган, осуществляющий свою деятельность на общественных началах.В составе Совета Председатель Правления ПАО «Сбербанк России Герман Греф, директор компании «1С» Борис Нуралиев, ректор МГУ Виктор Садовничий, председатель совета директоров и основатель компании ABBYY Давид Ян, телеведущая Мария Ситтель, писательница Татьяна Устинова и другие известные ученые, предприниматели, журналисты, общественные деятели, руководители крупнейших и социально значимых компаний.«Важнейшей задачей Общественного совета является поддержание живой связи между обществом и налоговой службой. В этом отношении многое было сделано в предыдущие годы: Общественный совет стал органичной частью повестки по всем ключевым вопросам, которые решала ФНС. В современных условиях у ведомства есть как фискальные, так и важные сервисные задачи. Ключевая роль Общественного совета в современных условиях ― выполнять функцию теста на клиентоцентричность, поддерживать и развивать партнерские отношения ФНС с налогоплательщиками», ― подчеркнул ректор Президентской академии.Благодаря участию членов Общественного совета в предшествующие годы была организована работа по разработке личных кабинетов налогоплательщика, ликвидации многочисленных форм кассовой отчетности и снижении количества проверок, разработке и запуске систем, позволивших сократить налоговый разрыв за четыре года с 8% до 0,47%, создать инструмент оперативного мониторинга цен в любом субъекте Российской Федерации, макроаналитики, на основе данных которого можно строить точные экономические прогнозы.Заместителем председателя Общественного совета при ФНС был избран председатель попечительского совета общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ», заместитель председателя правительственной комиссии по вопросам конкуренции и развития малого и среднего предпринимательства Сергей Борисов. В обновленный состав совета также вошла Лариса Катышева, директор Центра современных коммуникаций ВШГУ РАНХиГС.Подводя итоги прошедшего заседания руководитель ФНС России Даниил Егоров, отметил, что курс на клиентоцентричность, когда услуги и сервисы цифрового государства разрабатываются исходя из потребностей граждан, избран при непосредственном участии членов Общественного совета, и ФНС России будет следовать ему и далее.В заседании Общественного совета приняли участие секретарь Общественной палаты Лидия Михеева, руководитель Федеральной налоговой службы Даниил Егоров, заместитель секретаря ОП РФ Владислав Гриб.