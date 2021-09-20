19 сентября 2021 года во Владимире скончался Евгений Павлович Ильюшкин – опытный производственник и политик. Он родился 6 ноября 1936 года в Вологодской области. С 1960 года жил и работал в

19 сентября 2021 года во Владимире скончался Евгений Павлович Ильюшкин – опытный производственник и политик. Он родился 6 ноября 1936 года в Вологодской области. С 1960 года жил и работал в Челябинске. Там же окончил политехнический институт. Работал мастером городского трамвайно-троллейбусного управления, заместителем директора, директором троллейбусного депо. В 1978 году переехал в город Владимир, получив