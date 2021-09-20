Злоумышленник встретился с 26-летней девушкой для совершения сделки по обмену криптовалюты на денежные средства...

«Сотрудники ОУР УВД по ЗАО во взаимодействии с оперативниками УУР ГУ МВД России по г. Москве и ОМВД России по району Дорогомилово задержали 28-летнего ранее судимого мужчину, подозреваемого в мошенничестве на сумму более 7 миллионов рублей.Предварительно установлено, что злоумышленник встретился с 26-летней девушкой для совершения сделки по обмену криптовалюты на денежные средства. После перевода гражданкой биткоинов мужчина предложил дождаться уведомления об их поступлении и, чтобы не терять время, дойти до пункта обмена валюты на Большой Дорогомиловской улице для проверки наличных денежных средств в иностранной валюте и передаче их девушке. Они дошли до обменного пункта, где неожиданно появились неизвестные, которые вывели мужчину на улицу, усадили в автомобиль и уехали. Наличные денежные средства потерпевшая так и не получила. Ей удалось запомнить марку транспортного средства, и она незамедлительно сообщила о произошедшем в полицию.Материальный ущерб составил более 7 миллионов рублей.В результате оперативно-розыскных мероприятий оперативники задержали подозреваемого.По данному факту следствием УВД по ЗАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ «Мошенничество». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.В настоящее время полицейские проводят мероприятия по установлению возможных соучастников задержанного, а также дополнительных эпизодов его противоправной деятельности», – сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по г. Москве полковник внутренней службы Владимир Васенин.Пресс-служба УВД по ЗАО(499) 233-91-93