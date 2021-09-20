2021-09-20 09:35:04
2021-09-20 09:35:04
Главное
/ Тема: Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Государственную Думу по Владимирской области
/
(обновлено: ) Источник: www.vladtv.ru
Обработано 100% протоколов.
"Единая Россия" набрала наибольшее количество голосов, за ней следует КПРФ, и - с большим отрывом - ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди". Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не прошли в Госдуму.
В одномандатных округах Владимирской области лидирующие позиции заняли действующие депутаты Госдумы — Игорь Игошин и Григорий Аникеев.
Предварительные итоги голосования по единому округу (обработано 100% протоколов):
«Единая Россия» - 37,64%
КПРФ - 25,95%
ЛДПР - 9,42%
«Справедливая Россия – За правду» - 7,78%
«Новые люди» - 7,31%
«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 3,09%
«Российская партия свободы и справедливости» - 1,37%
«Коммунисты России» - 1,11%
«Партия Роста» - 0,44%
«Гражданская Платформа» - 0,10%
«Яблоко» - 1,05%
«Зеленые» - 0,89%
«Родина» - 0,85%
«Зеленая альтернатива» - 0,59%
79 округ (обработано 100% протоколов):
Игошин Игорь Николаевич - 47,86%
Емельянова Лариса Николаевна - 24,23%
Корнишов Сергей Викторович - 6,01%
Закутин Алексей Викторович - 4,64%
Маринин Андрей Владимирович - 4,53%
Казаков Сергей Валентинович - 3,72%
Смирнова Ольга Александровна - 2,37%
Кушпита Дмитрий Юрьевич - 1,53%
Квашенников Николай Алексеевич - 1,12%
80 округ (обработано 100% протоколов):
Аникеев Григорий Викторович - 48,77%
Сидорко Антон Сергеевич - 22,11%
Бирюков Сергей Евгеньевич - 6,96%
Меньшиков Кирилл Сергеевич - 4,86%
Данилов Сергей Васильевич - 4,18%
Рыкунов Владимир Владимирович - 4,18%
Фирсов Алексей Александрович - 2,52%
Гогин Владимир Вячеславович - 2,05%
По данным избиркома, итоговая явка избирателей во Владимирской области составила 37,89%.