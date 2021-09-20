20.09.2021

2021-09-20 09:35:04

Стали известны предварительные итоги голосования на выборах в Государственную Думу по Владимирской области

Обработано 100% протоколов.



"Единая Россия" набрала наибольшее количество голосов, за ней следует КПРФ, и - с большим отрывом - ЛДПР, "Справедливая Россия - За правду", "Новые люди". Остальные партии не преодолели пятипроцентный барьер и не прошли в Госдуму.



В одномандатных округах Владимирской области лидирующие позиции заняли действующие депутаты Госдумы — Игорь Игошин и Григорий Аникеев.



Предварительные итоги голосования по единому округу (обработано 100% протоколов):



«Единая Россия» - 37,64%



КПРФ - 25,95%



ЛДПР - 9,42%



«Справедливая Россия – За правду» - 7,78%



«Новые люди» - 7,31%



«Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» - 3,09%



«Российская партия свободы и справедливости» - 1,37%



«Коммунисты России» - 1,11%



«Партия Роста» - 0,44%



«Гражданская Платформа» - 0,10%



«Яблоко» - 1,05%



«Зеленые» - 0,89%



«Родина» - 0,85%



«Зеленая альтернатива» - 0,59%



79 округ (обработано 100% протоколов):



Игошин Игорь Николаевич - 47,86%



Емельянова Лариса Николаевна - 24,23%



Корнишов Сергей Викторович - 6,01%



Закутин Алексей Викторович - 4,64%



Маринин Андрей Владимирович - 4,53%



Казаков Сергей Валентинович - 3,72%



Смирнова Ольга Александровна - 2,37%



Кушпита Дмитрий Юрьевич - 1,53%



Квашенников Николай Алексеевич - 1,12%



80 округ (обработано 100% протоколов):



Аникеев Григорий Викторович - 48,77%



Сидорко Антон Сергеевич - 22,11%



Бирюков Сергей Евгеньевич - 6,96%



Меньшиков Кирилл Сергеевич - 4,86%



Данилов Сергей Васильевич - 4,18%



Рыкунов Владимир Владимирович - 4,18%



Фирсов Алексей Александрович - 2,52%



Гогин Владимир Вячеславович - 2,05%



По данным избиркома, итоговая явка избирателей во Владимирской области составила 37,89%.