20 сентября в Перми произошла трагедия. Один из студентов вуза открыл огонь в учебном заведении.

20 сентября в Перми произошла трагедия. Один из студентов вуза открыл огонь в учебном заведении.По данным СМИ со ссылкой на Минздрав, более десяти человек пострадали при стрельбе в Пермском университете. Жертвами ЧП стали пять человек.Материал дополняется