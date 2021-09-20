Противоправный поступок фигурант объяснил желанием покататься по району.

В начале сентября в ОМВД России по Суздальскому району поступило сообщение о пропаже автомобиля ВАЗ, принадлежащего местному жителю. Потерпевший пояснил, что авто на ночь было припарковано у дома.Информация о произошедшем вместе с приметами автомобиля была передана всем наружным нарядам полиции.В этот же день в результате оперативно-розыскных мероприятий по подозрению в причастности к угону полицейские задержали 21-летнего местного жителя.Противоправный поступок ранее судимый неработающий суздалец объяснил желанием покататься по району.Отделом дознания ОМВД России по Суздальскому району в отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения (угон).