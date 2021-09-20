ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тюрюшкина Сергея Александровича, 1975 года рождения...

ОМВД России по району Гольяново г. Москвы устанавливает местонахождение пропавшего без вести Тюрюшкина Сергея Александровича, 1975 года рождения, местонахождение которого неизвестно с сентября 2010 года.Приметы: славянской внешности, на вид 45-50 лет, рост 160-170 см, среднего телосложения, лицо овальное, волосы прямые светло-русые, глаза серые, губы средней толщины, нос прямой.Особые приметы: на предплечье правой руки множественные шрамы от порезов, шрам в передней части живота, размером 1 см.Полиция просит всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, сообщить по телефону: 8(495)467-37-59, 8(495)965-14-01 или в службу «02» (с мобильного – «102»).Пресс-служба УВД по ВАО(495) 965-29-73