В настоящее время администрация больницы занимается поиском работы для медработников.

В Александровской районной больнице после перепрофилирования инфекционного госпиталя сокращают медиков. Об этом сообщает департамент здравоохранения в ответе на запрос коллег изРанее в СМИ пожаловались медсёстры из города Карабаново. Несколько сотрудниц получили уведомления об увольнении.«Количество персонала зависит от мест для больных коронавирусом, поэтому в связи с сокращением коечного фонда медики получили уведомления на увольнение», - отметил директор облздрава Алексей Жестков.Добавим, что в настоящее время администрация больницы занимается поиском работы для медработников.