Подельники во всём сознались и вернули ТС.

В Гороховце полиция раскрыла кражу спортивного мотоцикла. Злоумышленников ждёт суд.В августе в МВД поступило сообщение о пропаже кроссового байка, стоимостью 125 тысяч рублей. Потерпевший, 32-летний местный житель, пояснил, что перед пропажей разместил в интернете объявление о продаже железного коня.«Оперативники установили личности предполагаемых преступников. Выяснилось, что они уехали в Нижегородскую область. При помощи коллег из соседнего региона их местонахождение удалось установить и задержать мужчин 22 и 26 лет», - пояснили в пресс-службе УМВД по Владимирской области.По версии следствия, увидев объявление они захотели украсть мотоцикл. По фото они нашли хозяйственную постройку, в которой он стоял и угнали его.Транспортное средство обвиняемые спрятали в одной из деревень, планируя продать. Подельники во всём сознались и вернули ТС.Сейчас уголовное дело передано в суд для рассмотрения.