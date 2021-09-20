Фигуранты по фото в объявлении о продаже вычислили местонахождение транспорта и похитили его.

В августе текущего года в Отделение МВД России по Гороховецкому району поступило сообщение о пропаже кроссового мотоцикла, стоимостью 125 тысяч рублей. Потерпевший, 32-летний местный житель, пояснил сотрудникам полиции, что перед пропажей разместил объявление о продаже транспортного средства в сети Интернет.После полученного сообщения сотрудники полиции провели комплекс оперативно-розыскных мероприятий, в том числе изучили записи с камер видеонаблюдения. В результате было установлено, что злоумышленники скрылись с территории района.В дальнейшем оперативники Отд МВД России по Гороховецкому району при содействии коллег из Нижегородской области установили местонахождение и задержали фигурантов, 22 и 26-летнего жителей соседнего региона.По версии предварительного следствия один из фигурантов, увидев объявление о продаже кроссового мотоцикла, предложил своему приятелю совершить кражу транспортного средства. По фото в объявлении злоумышленники смогли найти хозяйственную постройку, на фоне которой был сфотографирован мотоцикл, и похитили его.Транспортное средство обвиняемые спрятали его в одной из деревень, планируя продать его. После задержания злоумышленники добровольно выдали мотоцикл.В настоящий момент уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.