В августе текущего года в полицию обратился владелец мотоцикла. 32-летний местный житель сообщил об угоне. Ущерб составил 125 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что перед пропажей разместил

В августе текущего года в полицию обратился владелец мотоцикла. 32-летний местный житель сообщил об угоне. Ущерб составил 125 тысяч рублей. Мужчина пояснил, что перед пропажей разместил объявление о продаже транспортного средства в интернете. По данным УМВД, были задержаны 22 и 26-летние жители соседнего региона. Один из них увидел объявление о продаже и предложил своему приятелю